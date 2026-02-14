Camara’ya 2 maç ceza

TFF, Gaziantep FK futbolcusu Camara'ya 2 maç men cezası verdi. PFDK, çeşitli sebeplerle Beşiktaş'a 1 milyon 820 bin, Galatasaray'a 1 milyon 210 bin, Kayserispor'a 1 milyon 180 bin, Trabzonspor'a 1 milyon 90 bin, Eyüpspor'a 400 bin, Rizespor'a 340 bin, Samsunspor ve Kocaelispor'a da 220 biner lira para cezası verdi. Kurul, Pendikspor'un teknik direktörü Uğur Uçar ile Keçiörengücü futbolcusu İbrahim Akdağ'a birer, Bandırmaspor oyuncusu Souza ile Manisa FK futbolcusu Adekanye'ye ikişer maç men cezası uyguladı.