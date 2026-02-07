CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Yıldız yağmuru

Yıldız yağmuru

Ara transferde gelen yeni starlarla ligimizde heyecan daha da arttı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Yıldız yağmuru

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Süper Lig kulüpleri eksiklerini gidermek için takviye yaptı. 4 büyükler önemli yıldızlar getirdi

G.SARAY

Transferin ilk günlerinde suskun kalan Galatasaray sonradan gaza bastı. Renato Nhaga, Casa Pia'dan 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katıldı. Noa Lang, Napoli'den 2 milyon euro'ya, Sacha Boey de Bayern Münih'ten 500 bin euro karşılığında kiralandı. Can Armando Güner, Mönchengladbach'tan 350 bin euro bonservisle alındı. Yaser Asprilla, Girona'dan kiralık olarak kadroya dahil edildi. Asprilla'nın yıllık kira bedeli yaklaşık 1.2 milyon euro.

Maliyet 9.35 milyon euro

Transferlerin maliyeti yaklaşık 9.35 milyon euro olarak kaydedildi. Sarı kırmızılı kulüpte devre arasında fazla harcama yapılmaması dikkat çekti.

F.BAHÇE

Fenerbahçe devre arasında fırtına gibi esti. Samsun'dan Musaba'yı 5 milyon euro'ya kadrosuna katan sarı lacivertliler, Guendouzi'yi de Lazio'dan 28 milyon euro'ya renklerine bağladı. Guendouzi, Kanarya'nın en pahalı transferi oldu. Angers'ten Sidiki Cherif 4 milyon euro'ya satın alma opsiyonu ile kiralandı. Kaleci Mert Günok bedelsiz olarak geldi. Uzun uğraşlar sonucunda Al-İttihad'dan dünya yıldızı Kante, 14.5 milyon euro imza parası ile Fenerbahçe'ye kazandırıldı.

Maliyet 51.5 milyon euro

Sarı lacivetli kulüp yönetimi son derece aktif bir transfer dönemi yaşadı... Bonservisler ve imza parası ile 51.5 milyon euro harcadı.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş transferin son gününde şahlandı. Kartal, Wolverhampton'ın stoperi Agbadou'yı 18 milyon euro'ya aldı. Marsilya'nın sağ beki Amir Murillo ve Roma'nın 27 yaşındaki kalecisi Devis Vasquez'i de renklerine bağladı. Genk'ten 14 milyon euro'ya Hyeon-gyu Oh'u alan siyah beyazlılar, Göztepe'ye de Olaitan için 7 milyon euro ödeyecek. Asllani de 11 milyon euro satın alma opsiyonu ile İnter'den kiralandı. Yasin Özcan da Aston Villa'dan satın alma opsiyonu ile kiralık geldi.

Maliyet 50 milyon euro

Transferin son günü hareketlilik yaşayan Kartal, toplamda 7 takviye yaptı. Büyük transfer operasyonu için 50 milyon euro'luk fatura çıktı.

TRABZON

Stoper Chibuike Nwaiwu, sol bek Mathias Lovik ve forvet Umut Nayir takviyeleri yapan Trabzonspor'da 7 futbolcu ile de yollar ayrıldı. Wolfsberger'e Nwaiwu için 5.5 milyon euro ödeneceği açıklandı. Lovik için Parma'ya 4 milyon euro verilecek. Umut'un transferi ise farklı bir yolla yapıldı. Kazeem Olaigbe, satın alma opsiyonlu olarak Konyaspor'a kiralandı. Bu anlaşma kapsamında Konyaspor, Trabzonspor'a KDV dahil 3 milyon 20 bin euro geçici transfer bedeli ödeyecek.

Maliyet 9.5 milyon euro

Bu dönem 3 transfer yapan Fırtına 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Giden futbolcular için kasaya 10.5 milyon euro girecek.

