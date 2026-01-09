Gençlerbirliği 2. yarıda açıldı

Antalya'da Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısına hazırlanan Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Atmacalar, henüz 10. dakikada Halil Dervişoğlu'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda daha iyi taraf olan başkent ekibi, 50. dakikada Dilhan Demir ve 74. dakikada Fıratcan Üzüm'ün kaydettiği gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.
