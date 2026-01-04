Guilherme Göztepe'de

Trendyol Süper Lig'de sezonun etkili takımlarından birisi olan Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, İlk olarak İsviçre'nin Servette takımından ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes'i kadrosuna kattı ve bu transferi resmi olarak duyurdu. Ardından Brezilya çıkışlı genç golcü Guilherme Luiz ile anlaşma sağlandı. 20 yaşındaki forvet için Ceara SC ile her konuda el sıkışan Göztepe'nin, en kısa sürede Guilherme ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. Öte yandan, Göztepe'nin, ikinci devre hazırlıkları kapsamında Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948'le özel maçta karşı karşıya geleceği bildirildi. Sarı-kırmızılıların 10 Ocak 2026 tarihinde Gürsel Aksel Stadı'nda CSKA'yı konuk edeceği ifade edildi.