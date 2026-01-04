CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Guilherme Göztepe'de

Guilherme Göztepe'de

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Brezilyalı 20 yaşındaki golcü Guilherme Luiz’le de anlaşma sağladı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Guilherme Göztepe'de

Trendyol Süper Lig'de sezonun etkili takımlarından birisi olan Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, İlk olarak İsviçre'nin Servette takımından ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes'i kadrosuna kattı ve bu transferi resmi olarak duyurdu. Ardından Brezilya çıkışlı genç golcü Guilherme Luiz ile anlaşma sağlandı. 20 yaşındaki forvet için Ceara SC ile her konuda el sıkışan Göztepe'nin, en kısa sürede Guilherme ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. Öte yandan, Göztepe'nin, ikinci devre hazırlıkları kapsamında Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948'le özel maçta karşı karşıya geleceği bildirildi. Sarı-kırmızılıların 10 Ocak 2026 tarihinde Gürsel Aksel Stadı'nda CSKA'yı konuk edeceği ifade edildi.

F.Bahçe'nin transferinde G.Saray detayı!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Son dakika: ABD Venezuela'ya saldırdı! Trump Maduro ve eşini kaçırdıklarını duyurdu | Önce Guantanamo'ya sonra New York'a yargılanmaya gidiyor
F.Bahçe'ye sürpriz golcü önerisi!
Osimhen için Almanya'dan bomba iddia!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! 01:36
Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! 01:36
Arsenal zirvede hata yapmadı! Arsenal zirvede hata yapmadı! 01:24
Katalan derbisinde kazanan Barça! Katalan derbisinde kazanan Barça! 01:24
Arsenal zirvede hata yapmadı! Arsenal zirvede hata yapmadı! 01:24
Katalan derbisinde kazanan Barça! Katalan derbisinde kazanan Barça! 01:22
Daha Eski
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 01:14
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 01:14
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! 01:14
G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe'den teklif! G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe'den teklif! 01:14
F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı! F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı! 01:14
Duran'a büyük müjde! Kısa süre içerisinde... Duran'a büyük müjde! Kısa süre içerisinde... 01:14