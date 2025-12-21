Kayseri 90+3'te

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de alt tarafı yakından ilgilendiren maçta Konyaspor, Kayserispor'u ağırladı. İlk yarıda 7'de Mane'nin kafa vuruşunu kaleci Bahadır çeldi. 12'de yine Mane, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Bahadır'a takıldı. 38'de Furkan'ın şutunda top, diğer sıyırıp dışarı çıktı ve ilk yarı golsüz tamamlandı.

GOLCÜLER SAHNEDE

2. yarıda 63'te Bjorlo'nun asistini Umut Nayir tamamlayıp Anadolu Kartalı'nı öne geçirdi. Nayir, bu sezon 8. kez ağları sarstı. 90+3'te ise Talha'nın kafayla indirdiği topu sağ çaprazda Onugkha kontrol etti ve uzak köşeden golü atıp maçın sonucunu ilan etti: 1-1. Onugkha da bu sezon 6. golünü attı. Konya ekibinin galibiyet hasreti 7'ye çıkarken, Kayserispor'un yenilmezlik ise serisi 4'e yükseldi.

ÇAĞDAŞ ATAN 3 PUANA HASRET

Konyaspor'un yeni Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kayserispor beraberliğiyle birlikte Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 maçta henüz galibiyet alamadı. Atan'la yeşil-beyazlılar, 3 beraberlik, 3 yenilgi elde etti.

YEDİĞİMİZ GOL ÇOK CAN ACITICI

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, son dakika golüyle adeta yıkıldıklarını vurguladı. Yeşil-beyazlılarla henüz 3 puan sevinci yaşayamayan Atan, "Kazanmak bizim için ilaç gibi olacaktı. Son dakikada yediğimiz gol çok can acıtıcı" değerlendirmesini yaptı.

"İYİ OLAN TARAF KAYSERİSPOR'DU"

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, galibeyit kaçırdıklarını söyledi. Djalovic, "Maçta daha iyi olan taraf bizdik. 90+3. dakikada beraberlik golünü bulduk. Oyuncularım ciddi anlamda karakter koydu. Alınan bu bir puan bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.