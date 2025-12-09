Deprem sürüyor

Futbolda "bahis" ve "şike" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 29'u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüphelinin sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alındı. Aralarında Galatasaray Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe Kulübünün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak, Ndao, Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ümit Kaya, Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ensar Bilir, Oktay Aydın, Yücel Gürol, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Volkan Erten ve Şahin Kaya tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve üst klasman hakem Zorbay Küçük hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

19 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Gözaltına alınan 39 şüphelinin savclılıktaki ifadeleri sürüyor. Şüphelilerin ifadeleri 19 savcı tarafından alındı. Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

SEVK RAPORUNDAKİ ŞOK DETAYLARI

MASAK raporuna göre; 974 işlemle 204 milyon TL giriş, 3.747 işlemle 207 milyon TL çıkışı. 28 yasa dışı bahis bağlantısı, BILYONER sitesinde 5 yıl boyunca yüzlerce işlem, 1.006 farklı bahis kuponu yaptığı iddia edildi. MASAK'A göre; Ersen Dikmen, Mert Hakan'dan aldığı paraları dakikalar içinde yasal bahis platformlarına aktarıyor. Kuponlarda ise özellikle, "Fenerbahçe maçları", "İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" ve "İsmail Yüksek kart görür" gibi bahisler yaptığı belirtildi.

METEHAN BALTACI ÜST OYNAMIŞ!

A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan: Metehan Baltacı ile başlayalım. Savcılığın tespitleri şu yönde: Galatasaray ve Eyüpspor futbolcusu olduğu dönemde 1800 TL arasında değişen tutarlar 36 kupon yaptığı, 920 TL tutarında 5 kuponun kazandığını tespit edilmiş durumda. Kupon yaptığı maçta 18 kişilik geniş kadroya girmemiştir. Galatasaray'da olduğu dönemde şahıs oynama şekli olarak kendi takımı kazanmıştır dedi ve bir kuponda da yine 2,5 üst oynamış şeklinde yani bir maçta 3 gol olur şeklinde yapılan tespitler var. Vermiş olduğu ifadede sadece yasal bahis sitesinden bahis oynadığını, asla yasa dışı bahis oynamadığını söyledi."

SANCAK NE DEDİ?

Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak'ın ifadesini ortaya çıktı. Adana Demirspor kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak Onyekuru'nun bonservisinin alındığı ve bu transfer bedelinin hangi kişiler veya şirketler aracılığı ile nasıl şekilde yapıldığı sorulması üzerine Sancak, "Onyekuru'yu yanlış hatırlamıyorsam Olimpiakos takımından taksitler halinde satın almıştık. Ancak herhangi bir şekilde Olimpiakos kulübüne ödeme gerçekleştirmedik. Olimpiakos kulübü FIFA'ya başvurdu ancak başvuru şekli itibariyle transfer yasağı talep etmedi. Sadece ödemesini talep etti. Şu an transfer yasağı talep edip etmediğini bilmiyorum. Futbol kulüplerinde oyuncu satışı sonrası transfer bedeli ödememe gibi durumlar gayet olağan durumlardır" dedi.

PARA YATIRDIĞIM OLDU

Sancak'ın 2024 yılı Eylül ayında 'Adana Demirspor'a 153 milyon euro harcadım' şeklinde ifadeleri olduğu ve bahse konu para hareketinin akıbetinin ve nerelerde kullanıldığı soruldu. Sancak, "Adana Demirspor'a para yatırmışlığım olmuştur. Bahse konu söylemi söyledim ancak ne kadar yatırdığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

'YASAL VEYA İLLEGAL BAHİS HESABIM YOKTUR'

Kripto varlık hizmet sağlayıcı 'Bitexen Teknoloji Anonim Şirketi' ile hesap hareketleri olduğu, hesap hareketlerinin nerelerde kullanıldığı sorulması üzerine Murat Sancak, "Kulübe gelir sağlama amacıyla kripto varlık alım satımı için anlaşıldı. Bunu Adana Demirspor'dan başka birçok kulüp farklı şirketler aracılığı ile gerçekleştirdi. Bitexen bizim aynı zamanda forma ve çorap sponsorumuzdu. Para transferleri fatura karşılığı şirket hesaplarından gerçekleşmiştir. Benim herhangi bir yasal veya illegal bahis sitesinde hesabım yoktur. Söz konusu değildir. Bugüne kadar da bahis oynamadım. Şike teklifi almadım ve şike teklifinde bulunmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim basın açıklamalarımdan anlaşılacağı üzere ben şikeye karşı bir insanım. Böyle bir soruşturma kapsamında karşınızda olmak üzüntü verici" ifadelerini kullandı.

MURAT SANCAK: 1.4 MİLYAR TL

Murat Sancak ile bağlantılı hesaplarda toplam 1.226.831.677 TL para transferi alındığı, 1.479.450.550 TL para transferi gönderildiği belirtildi.

BEN KESİN GOL YERİM

Bir futbolcunun telefonunda "Sen karşılıklı gol oyna, ben kesin yerim" şeklinde bir mesajın tespit edildiği belirtildi.

MERT HAKAN HEPSİNİ REDDETTİ

"Alt liglerde oynadığım dönemlerde maddi açıdan iyi kazanamadığımdan Ersen Dikmen maddi açıdan da bana destek oluyordu. Pandemiden sonra Ersen Dikmen'in işleri kötüye gitmeye başladıktan sonra ben de artık iyi kazanmaya başlayınca Ersen Dikmen'e borç verdim. Bir kısım borcunu ödemiştir. Ödemediği kısmı için herhangi bir talebim olmamıştır."

'ÜYELİĞİM BULUNMAMAKTADIR'

"Yasadışı bahis sitelerinde de üyeliğim bulunmamaktadır. Yasadışı bahis sitelerinden futbol müsabakalarının sonuçlarına asla kupon yapmadım."

'ŞİKE YAPMADIM'

"Şike anlaşması içerisinde yer almadım. Şike yapmadım. Kimse oynayacağım veya oynadığım müsabakalar ile ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadı. Profesyonel olarak sözleşmeli olduğum futbol takımlarının müsabakalarına hiçbir şekilde yasal veya yasadışı bir şekilde kupon yapmadım."

'KUPON YAPTIĞINI BİLMİYORDUM'

"Gönderdiğim paraları yasal bahis sitelerine gönderdiğini bilmiyordum. Ersen Dikmen'in futbol müsabakalarının sonuçlarına bahis oynadığını biliyordum. Ancak bu denli yüksek miktarlarda ve benim gönderdiğim paralarla oynayıp oynamadığını bilmiyorum. Ersen Dikmen'in hangi futbol müsabakalarına kupon yaptığını bilmiyordum. Fenerbahçe'nin maçlarına ilişkin kuponlarına benim kesinlikle bir yönlendirmem olmamıştır. Aramızda böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir."

'ÇOK UZUN ZAMAN GEÇTİ'

"Hakkımda yasadışı bahis kapsamında istihbari bilgi bulunan kişilerle olan para transferi olağan para transferidir. Bilyoner isimli yasal bahis sitesinde hesabım olup olmadığını hatırlamıyorum. Üzerinden çok uzun zaman geçti."

'DERYA BALTA PARA VERDİ'

"Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan araç satın almak için borç para aldım. 2024'te porsche marka otomobili satın aldım. Elime nakit para geçince borcunu ödedim. Aramızdaki para transfer ilişkisi budur."