Samsunspor fırsat tepti! Corendon Alanyaspor 1 puanı uzatmalarda kurtardı

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 19:58 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 21:58
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının kapanış gününde Samsunspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Hafta içi UEFA Konferans Ligi'nde Breiðablik'e konuk olan ve zorlu deplasmanda aldığı 2-2'lik beraberlik ile haftayı lider kapatan Karadeniz temsilcisi, yorgun çıktığı maçta Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'de 4. sıraya yükselme fırsatını tepti.

Ev sahibi takımın golünü 15. dakikada Anthony Musaba kaydetti. Corendon Alanyaspor'da 1 puanı kurtaran isim ise 90+1'de G. Yalçın oldu.

Samsunspor'da Josafat Mendes uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

