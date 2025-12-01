Samsunspor fırsat tepti! Corendon Alanyaspor 1 puanı uzatmalarda kurtardı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının kapanış gününde Samsunspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Hafta içi UEFA Konferans Ligi'nde Breiðablik'e konuk olan ve zorlu deplasmanda aldığı 2-2'lik beraberlik ile haftayı lider kapatan Karadeniz temsilcisi, yorgun çıktığı maçta Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'de 4. sıraya yükselme fırsatını tepti.

Ev sahibi takımın golünü 15. dakikada Anthony Musaba kaydetti. Corendon Alanyaspor'da 1 puanı kurtaran isim ise 90+1'de G. Yalçın oldu.

Samsunspor'da Josafat Mendes uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.