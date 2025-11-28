Kocaelispor-Gençlerbirliği | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı Kocaelispor-Gençlerbirliği maçı ile başlıyor. Galatasaray'a bu sezon tek yenilgisini yaşatan Körfez ekibi, Volkan Demirel yönetiminde çıkış arayan başkent temsilcisini ağırlıyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
KOCAELİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LER
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Smolcic, Dijksteel, Haidara, Show, Linetty, Agyei, Tayfur, Churlinov, Serdar.
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Samed, Dilhan, Metehan, Tongya, Niang.
KOCAELİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kocaelispor-Gençlerbirliği maçı 28 Kasım Cuma günü saat 20:00'da başladı. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.