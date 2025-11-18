CANLI SKOR ANA SAYFA
Milli maç bugün! İspanya-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Milli maç bugün! İspanya-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye ile İspanya arasında oynanacak kritik milli maç merak konusu oluyor. Peki, maç hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak? Sporseverler için kaçırılmayacak bir mücadele hazırlığı söz konusu oluyor. Peki, Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? İspanya-Türkiye maçı canlı yayın bilgileri!

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 12:33
Milli maç bugün! İspanya-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

İspanya - Türkiye maçını takip etmek için TIKLA!

Türkiye ile İspanya arasında oynanacak olan kritik milli maç, futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. EURO 2026 yolunda önem taşıyan mücadele öncesi, taraftarlar maçla ilgili yayın bilgilerini merak ediyor. "Türkiye-İspanya maçı hangi kanalda?", "Maç saat kaçta başlayacak?" ve "Karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak?" soruları internet aramalarında üst sıralara çıktı. A Milli Takım'ın bu zorlu mücadelesi için tüm gözler yayın programına çevrilmiş durumda. Maçı canlı izlemek isteyenler, televizyon ve dijital platformlar üzerinden erişim seçeneklerini araştırıyor. Türkiye için büyük önem taşıyan karşılaşma, futbol severlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Peki, İspanya-Türkiye milli maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar ve canlı yayın bilgileri…

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI DETAYLARI

👉 İSPANYA-TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

TV8 NASIL İZLENİR?

TV8, Türkiye'nin en popüler televizyon kanallarından biridir ve yerli ile yabancı pek çok program, dizi ve spor yayını sunar.

