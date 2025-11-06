CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 14:00 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 14:02
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

7 KASIM CUMA:

20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

8 KASIM CUMARTESİ:

14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş: Cihan Aydın

9 KASIM PAZAR:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Kocaelispor-Galatasaray: Çağdaş Altay

20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Yasin Kol

