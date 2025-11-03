Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 11. haftanın kapanış maçları ile devam ediyor. Corendon Alanyaspor, Alanya Oba Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK karşlılaşması 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Makouta, Janvier, Yusuf, Hagi, İbrahim, Ogundu
Gaziantep FK: Zafer, Perez, Arda, Semih, Nazım, Melih, Camara, Kozlowski, Maxim, Yusuf, Bayo
ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
