Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK | CANLI

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK | CANLI

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 19:50
Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 11. haftanın kapanış maçları ile devam ediyor. Corendon Alanyaspor, Alanya Oba Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK karşlılaşması 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Makouta, Janvier, Yusuf, Hagi, İbrahim, Ogundu

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Arda, Semih, Nazım, Melih, Camara, Kozlowski, Maxim, Yusuf, Bayo

ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK

