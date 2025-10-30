CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev maçlara sahne olacak! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev maçlara sahne olacak! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi 31 Ekim Cuma günü açılacak. 11. haftada 2 derbi birden oynanacak. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 09:59
Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev maçlara sahne olacak! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi yarın açılacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesi, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:

YARIN:

20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)

1 KASIM CUMARTESİ:

17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

2 KASIM PAZAR:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

3 KASIM PAZARTESİ:

20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Stat belli değil)

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)

20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

