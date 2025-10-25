CANLI SKOR ANA SAYFA
Kocaelispor - Alanyaspor maçı detayları | Kocaelispor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Kocaelispor - Alanyaspor maçı detayları | Kocaelispor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, TURKA Kocaeli Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk ediyor. Ligde 15. sırada yer alan ev sahibi, küme hattından uzaklaşmak istiyor. Son 2 maçta Eyüpspor'u evinde, Konyaspor'u ise deplasmanda mağlup eden Kocaelispor, galibiyet serisini 3'e çıkarmak için sahaya çıkacak. 8. sıradaki Alanyaspor ise zirve yarışına üst sıralardan dahil olmak için mücadele edecek. Peki Kocaelispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 08:49 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 08:55
Kocaelispor - Alanyaspor maçı detayları | Kocaelispor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Kocaelispor - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kocaelispor, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. 8 puan ve -6 averajla 15. sırada yer alan ev sahibi, düşme hattı sınırından yukarı çıkmak için mücadele edecek. Alanyaspor ise 13 puan ve +2 averajla ligde 8. sırada. Konuk ettiği Göztepe'yi evinde 1-0 mağlup ederek son maçında moral depolayan konuk ekip, sezon başından bu yana deplasmanda yalnızca Konyaspor'a karşı galibiyet elde etti. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kocaelispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KOCAELİSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Alanyaspor maçı 25 Ekim Cumartesi günü, saat 17.00'de başlayacak. Mehmet Türkmen'in düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Salih Burak Demirel yapacak.

KOCAELİSPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic; Oguz, Balogh, Smolcic, Syrota; Boende, Keita; Agyei, Bingol, Linetty; Dursun

Alanyaspor: Taskiran; Lima, Viana, Akdag; Rouan, Makouta, Maestro, Ozdemir; Kaya, Hagi; Ogundu

KOCAELİSPOR'DA SAKATLIK SORUNU

Kocaelispor, karşılaşma öncesinde birçok sakatlık sorunuyla boğuşuyor. Sol bek Massadio Haidara forma giyemeyecek, uzun süredir olmayan Mateusz Wieteska ise açılış haftasında yaşadığı ciddi diz sakatlığından kurtulmaya çalışıyor. Takımın maç başına en çok isabetli şut çeken (1.0) oyuncusu Bruno Petkovic , sakatlığı nedeniyle Konyaspor karşısında alınan galibiyeti kaçırırken, Makedon forvet Darko Churlinov'un durumu ise şüpheli. İnan, kadrodaki yer için yaşanan rekabetten bahsederek, Daniel Agyei'nin antrenmanlardaki performansını övdü ve son maçta ilk 11'e dönmesini sağladı. Ancak yedek olarak oyuna giren Can Keleş'i eleştiren teknik direktör, Ahmet Sagat'ın yetersiz antrenman performansı nedeniyle forma giyemediğini belirtti. Kocaelispor'da en büyük şansları yaratan isim olan Joseph Boende'nin yaratıcılığına bir kez daha güvenilecek.

ALANYASPOR'DA 4 EKSİK

Alanyaspor ise sezon başından bu yana sakatlığı devam eden Buluthan Bulut'tan yoksun kaldı. Beninli forvet Steve Mounie ve forvet Güven Yalçın da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Tecrübeli defans oyuncusu Fidan Aliti ise sarı kart görmesinin ardından cezalı duruma düştü. Ancak kiralık orta saha oyuncusu Show, bir maçlık cezasının ardından kadroya geri döndü. Alanyaspor adına en büyük fırsatları Gaius Makouta yarattı, Uchenna Ogundu ise Alanyaspor adına maç başına en çok isabetli şut çeken oyuncu oldu; her iki oyuncunun da konuk takımın hücumda atacağı her adımda önemli rol oynayacağı düşünülüyor.

