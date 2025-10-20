Rize’den tepki

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Çaykur Rizespor yöneticis Hasan Yavuz Bakır, Trabzonspor maçının ardından MHK'yi sporun ruhuna zarar verecek hakem tutumlarını sorgulamaya davet etti. Bakır, "30. dakikada Hojer'e yapılan tartışmasız penaltı olarak değerlendirilecek pozisyon konusunda herkes ortak karara VAR'mış, ancak maç yöneticilerinin tutumu futbolun olağan akışına aykırı gerçekleşmiştir" dedi.