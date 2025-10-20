CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Eyüpspor-Kasımpaşa MAÇI CANLI İZLE | İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eyüpspor-Kasımpaşa MAÇI CANLI İZLE | İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında İkas Eyüpspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Selçuk Şahin ile yollarını ayırdıktan sonra Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıkmaya hazırlanan ev sahibi ekip, güçlü rakibine karşı kötü gidişi sonlandırmayı amaçlıyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen Eyüpspor 5 puanla 16. sırada yer alıyor. Shota Arveladze yönetiminde son 5 maçını da kaybetmeyen ve 9 puanla 11. sırada bulunan Kasımpaşa ise başarılı gidişini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 09:56
Eyüpspor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası, heyecan dolu bir mücadeleyle kapanıyor. Haftanın son maçında İkas Eyüpspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.Teknik direktör değişikliğine giden Eyüpspor, Selçuk Şahin'in ayrılığının ardından Orhan Ak yönetiminde sahaya çıkacağı ilk maçta, taraftarı önünde galibiyetle moral bulmak istiyor. Ligde geride kalan haftalarda 5 puan toplayan İstanbul temsilcisi, kötü gidişe son vererek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Konuk ekip Kasımpaşa ise Shota Arveladze yönetiminde istikrarlı bir performans sergiliyor. Son 5 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen lacivert-beyazlılar, 9 puanla 11. sırada yer alıyor ve bu seriyi sürdürerek üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Peki, Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eyüpspor-Kasımpaşa maçı

EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta

EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak İkas Eyüpspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Eyüpspor-Kasımpaşa maçı hangi kanalda

EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Eyüpspor: Felipe, Robin, Claro, Mujakic, Calegari, Legowski, Kerem, Serdar, Seslar, Ampem, Thiam

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Diabate, Cafu, Cem, Ben Ouanes, Gueye

Eyüpspor-Kasımpaşa maçı nasıl izlenir

EYÜPSPOR SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

KASIMPAŞA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

EYÜPSPOR İLE KASIMPAŞA ARASINDA 23. RANDEVU

Tarihleri boyunca 22 defa karşı karşıya gelen Eyüpspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 8 karşılaşmayı eflatun-sarılılar kazanırken, 11 mücadeleyi de lacivert-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Eyüpspor-Kasımpaşa maçları

EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eyüpspor-Kasımpaşa maçı hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Murat Şener ve Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Fevzi Erdem Akbaş üstlenecek.

Eyüpspor-Kasımpaşa maçı hakemi

