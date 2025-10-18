Takım olduk

Trendyol Süper Lig'e süper bir başlangıç yapan ve Avrupa hedefi doğrultusunda namağlup yoluna devam eden Göztepe'de kaleci Lis, stoper Heliton ve sol bek İsmail Köybaşı, bu başarının şifrelerini anlattı. Polonyalı eldiven Lis, "Futbol tenis gibi bireysel bir oyun değil. Orada tek başınıza değil 11 kişiyle hatta yedek kulübesinde oturan oyuncularla hep beraber bir işi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Biz de şu anda takım olarak santrforlarımızdan başlayıp orta sahalarımızla ve en son bana kadar çok iyi bir şekilde savunma yaptığımızı düşünüyorum. Takım olarak bu konuda çok iyi bir iş ortaya çıkarıyoruz" dedi.

DOĞRU YOLDAYIZ

Brezilyalı stoper Heliton da "Stoperler olarak iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum ancak bunu yalnız yapmıyoruz. Forvetlerimiz Janderson, Juan ve Sabra da savunmaya büyük katkı sağlıyor. Hepimiz takım halinde savunma yapıyoruz ve bu kolektif anlayış bizi güçlü kılıyor. Geçen yıl Avrupa kupaları hedefimize çok yaklaşmıştık ama başaramadık. Bu sezon takım olarak daha güçlü ve daha bütünüz. Sezona iyi başladık ve doğru yoldayız. Umarım sezon sonunda hedefimize ulaşır ve Göztepe'yi Avrupa arenasında temsil ederiz" diye umut dağıttı.

"BİRLEŞMEYİ HATIRLATTI"

İsmail Köybaşı, Kocaeli'de Gürcistan zaferinin ardından Dünya Kupası yolunda önemli bir eşiği atlayan A Milli Takımımız'ın performansıyla da ilgili önemli bir saptamada bulundu. Göztepe'nin tecrübeli kaptanı, "A Milli takımımız son dönemde harika bir birliktelik sergiliyor. İspanya karşılaşmasında bir şanssızlık yaşandı ama genel olarak çok iyi gidiyoruz. Biz zaten birleştiğimizde güçlü bir ülkeyiz. Basketbol, voleybol, futbol fark etmez; biz bir araya geldiğimizde her branşta başarıyı yakalıyoruz. Önemli olan birbirimizin başarısıyla sevinmek. Eğer bunu başarabilirsek, çok daha ileriye gideriz" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR DA SAVUNMADA

Göztepe'nin Avrupa'nın en az gol yiyen ekiplerinden biri olmasına değinen kaptan İsmail Köybaşı, sarı-kırmızılı tribünlere ayrı bir parantez açtı. Köybaşı, "Ben Göztepe'yi bir bütün olarak değerlendiriyorum. Biz birlikte savunma yaparken de hücum ederken de keyif alan bir takımız. Hatta savunmaya taraftarlarımızı da katmak istiyorum. Onlar savunmamızın en önemli parçalarından biri. Statta oluşturdukları enerji bizi kamçılıyor. Bu sinerji, sorumluluk bilincimizi artırıyor. Herkes görevini ciddiyetle yapıyor ve sonuçta güzel bir tablo ortaya çıkıyor" değerlendirmesini yaptı.