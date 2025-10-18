CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Oyuncu ve formasyon değişikliği öne çıkmamızı sağladı!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Oyuncu ve formasyon değişikliği öne çıkmamızı sağladı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 20:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Oyuncu ve formasyon değişikliği öne çıkmamızı sağladı!

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Eroğlu, "Bu atmosferde futbol çok keyifli. Buradan taraftarı tebrik etmek istiyorum. İlk yarı oyuna bir türlü giremedik. Beşiktaş'ın bu coşkusu ve önde baskısıyla hücumda başarılı olamadık. Basit pas hataları yaptık. Bu da hücum etkinliğimizi azalttı. İkinci yarının başında kalemizde golü gördük. Maça 5-4-1'le başladık. Oyuncu ve formasyon değişikliği öne çıkmamızı sağladı. Geçişlerden bulduğumuz gollerle 2-1 öne geçtik. Önemli bir galibiyet elde ettik." diye konuştu.

Lige kötü başladıklarını ve o dönemki sabrın meyvesini almaya başladıklarını söyleyen Eroğlu, bu durumun örnek olması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Lige başladığımızda 5 maçta 0 puan aldık. Böyle bir durumda teknik direktörle devam edilmez ama sahadaki performansımız ve kritik puan kayıpları beni görevde tutmalarını sağladı. Demek ki bir şey gördüler. O günlerden sonra bu günleri yaşamak Türkiye'de örnek olmalı. Bizim için güzel 3 puan oldu. İlk milli aradan sonra bizim ligimizin yeni başladığını söylemiştim. Ekibimize çok inanan oyuncu grubu var. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. 4 haftadır kaybetmiyoruz. Önemli olan istikrarlı olarak çıkışımızı devam ettirmek. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zamana ihtiyacımız var diye sezon başında söyledim. Bir anda takım oluşması kolay olmuyor. Yeni katılanlar oluyor. Gençlerbirliği, Ankara'yı temsil ediyor. Bu galibiyet tüm Ankara'ya moral olacaktır. Zaman en önemli kavram bizim için."

Başakşehir-G.Saray | CANLI
G.Saray maçı öncesinde Filistin için şiir okundu!
DİĞER
Sadettin Saran’dan Aziz Yıldırım’a çağrı | Dikkat çeken transfer açıklaması...
CHP fena yakalandı! İkiyüzlülüğün bu kadarı... Nadir Toprak Elementlerini engellemeye çalıştıkları ortaya çıktı
Tekke: Daha iyi olmalıyız!
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray ligde 3'te 3 yaptı! G.Saray ligde 3'te 3 yaptı! 20:46
G.Saray maçı öncesinde Filistin için şiir okundu! G.Saray maçı öncesinde Filistin için şiir okundu! 20:32
G.Saray deplasmanda galip! G.Saray deplasmanda galip! 20:16
Eroğlu: Oyuncu ve formasyon değişikliği... Eroğlu: Oyuncu ve formasyon değişikliği... 20:04
Tekke: Daha iyi olmalıyız! Tekke: Daha iyi olmalıyız! 19:46
VakıfBank Beşiktaş'a set vermedi! VakıfBank Beşiktaş'a set vermedi! 19:40
Daha Eski
Buruk: Lemina ve Osimhen'i dinlendirdik! Buruk: Lemina ve Osimhen'i dinlendirdik! 19:29
Sergen Yalçın: Beşiktaş'a yakışan bir durum değil! Sergen Yalçın: Beşiktaş'a yakışan bir durum değil! 19:25
Barcelona son dakikada kazandı! Barcelona son dakikada kazandı! 19:21
Rıdvan Yılmaz'dan maç sonu tepki! Rıdvan Yılmaz'dan maç sonu tepki! 19:21
Nottingham Mancini ile temasa geçti! Nottingham Mancini ile temasa geçti! 19:14
Brighton evinde N. United'a şans tanımadı! Brighton evinde N. United'a şans tanımadı! 19:11