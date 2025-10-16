CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Galibiyet hedefi

Galibiyet hedefi

Çaykur Rizespor’un genç futbolcusu Emrecan Bulut, Süper Lig’in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor ile yapacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galibiyet hedefi

Güzel bir maç olacağını ifade eden Çaykur Rizesporlu futbolcu, "Maç güzel biterse mutlu olacağız. Zor bir maç olacak. Trabzonspor da iyi bir takım. Kazanmak istiyoruz, umarım her şey istediğimiz gibi olur. Güzel bir maç oynayıp güzel bitirmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Kendi performansımda bulduğum süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Bunun için elimden gelen katkıyı vermeye çalışıyorum. Bu katkımı daha da arttırmak istiyorum" dedi.

TEPKİLERİ ANLIYORUZ

Taraftarlardan maç için destek isteyen Emrecan, "Maça gelsinler. Onlar sonuçta bu şehirde doğdu, bu şehirde büyüdü. Onlar takıma bizden daha bağlı. Bu takım onların sevdası yani. Doğma büyüme buralılar. Onların bu takıma olan sevgisini ve bağlılığını anlıyorum. Hepimiz anlıyoruz arkadaşlarımla beraber. O yüzden verdikleri tepkilerde onları anlayabiliyoruz. Bizim arkamızda durdukları için onlara teşekkür ediyoruz. Biz de onları seviyoruz" ifadelerini kullandı.

