FIFA'dan 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı iddiası!

FIFA, Kayserispor'a 3 dönem ve Eyüpspor'a süresiz transfer yasağı getirildiğini iddia edildi.
Eyüpspor, ligde aldığı 5 puanla 16.sırada yer alırken, aynı puanda olan Kayserispor ise 17.sırada bulunuyor.
Eyüpspor'da son olarak teknik direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırmıştı.
İkas Eyüpspor transfer yasağı iddiası hakkında açıklama yaptı
Eyüpspor: "Basında yer alan Eyüpspor'a verilen süresiz transfer yasağı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu dosyanın ödemesi yapılarak transfer yasağı kaldırılmıştır." ifadeleri yer aldı.