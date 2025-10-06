CANLI SKOR ANA SAYFA
FIFA'dan 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı iddiası!

FIFA'dan 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı iddiası!

Son dakika haberi: FIFA, Kayserispor'a 3 dönem ve Eyüpspor'a süresiz transfer yasağı getirildiğini iddia edildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 12:23 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 14:30
FIFA'dan 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı iddiası!

FIFA, Kayserispor'a 3 dönem ve Eyüpspor'a süresiz transfer yasağı getirildiğini iddia edildi.

Eyüpspor, ligde aldığı 5 puanla 16.sırada yer alırken, aynı puanda olan Kayserispor ise 17.sırada bulunuyor.

Eyüpspor'da son olarak teknik direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırmıştı.

İkas Eyüpspor transfer yasağı iddiası hakkında açıklama yaptı

Eyüpspor: "Basında yer alan Eyüpspor'a verilen süresiz transfer yasağı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu dosyanın ödemesi yapılarak transfer yasağı kaldırılmıştır." ifadeleri yer aldı.

