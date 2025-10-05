CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Göztepe 1-0 RAMS Başakşehir | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında ligin güçlü ekiplerinden Göztepe, sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi ve namağlup yükselişini sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 19:45 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 22:09
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen Göztepe, 4. galibiyetini aldığı ligde puanını 16'ya çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısında 26. dakikada Juan'la bir penaltı vuruşunu değerlendiremeyen İzmir ekibinde Juan, 43. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci devrede üstünlüğünü korudu ve müsabakadan galip ayrıldı.

Ligde namağlup yoluna devam eden Göztepe, geride kalan 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Kalesinde sadece 2 gol gören sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

Ligde bu sezon 3. yenilgisini yaşan bir maçı eksik RAMS Başakşehir ise 6 puanda kaldı.

GÖZTEPE PENALTISINI GOLE ÇEVİREMEDİ

Göztepe'de müsabakanın ilk yarısında VAR uyarısının ardından kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Juan, atışı değerlendiremedi. Bu sezon ilk kez penaltı noktasına giden sarı-kırmızılı ekip, gol sevinci yaşayamadı.

Geçen sezon 8 penaltıdan 6'sında isabet bulan Göztepe'de Romulo Cardoso ve Juan birer atıştan faydalanamamıştı.

Penaltı vuruşunu değerlendirememesine rağmen takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan Juan, bu sezon Beşiktaş maçının ardından ikinci golünü kaydetti.

DENNIS CEZALI

Göztepe'de ikinci yarının başında sarı kartla cezalandırılan Anthony Dennis, bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

Nijeryalı futbolcu, 9. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

