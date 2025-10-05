Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı izle | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Yeni sezonda oynadığı 7 karşılaşmada 1 galibiye ve 6 mağlubiyet alan Karagümrük, kritik maçta 3 puan almayı hedefliyor. Burak Yılmaz yönetiminde oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Gaziantep FK ise zorlu maçta çıkış arıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 09:27
Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Karagümrük, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor. Peki, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı 5 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Ugrekhelidze, Balkovec, Doh, Johnson, Larsson, Tiago Çukur, Camacho, Fofana

Gaziantep FK: Burak, Tayyip Talha, Abena, Arda, Maxim, Melih, Rodrigues, Perez, Sorescu, Kozlowski, Bayo

