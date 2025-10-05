Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı izle | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Karagümrük, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor. Peki, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı 5 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Ugrekhelidze, Balkovec, Doh, Johnson, Larsson, Tiago Çukur, Camacho, Fofana

Gaziantep FK: Burak, Tayyip Talha, Abena, Arda, Maxim, Melih, Rodrigues, Perez, Sorescu, Kozlowski, Bayo