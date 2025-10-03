Hesap.com Antalyaspor 2-5 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Karadeniz ekibi, rakibini 5-2 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 4 ile 48. dakikalarda Jesurun Rak-Sakyi, 9. dakikada Vaclav Jurecka ve 88. Altin Zeqiri kaydetti. Hesap.com Antalyaspor'un golleriyse 13. dakikada Soner Dikmen 89. dakikada Tomas Cvancara ve 90+1. dakikada Valentin Mihaila kaydetti.

Öte yandan ev sahibi takımda Sander van de Streek, mücadelenin 58. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Çaykur Rizespor bu sonuçla puanını 8'e yükseltirken, Hesap.com Antalyaspor 10 puanda kaldı.