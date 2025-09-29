CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig 90+3'te Kasımpaşa

90+3'te Kasımpaşa

Kasımpaşa, 90+3’te Ben Ouanes’in attığı golle Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti ve zorlu deplasmandan üç puanla döndü

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
90+3'te Kasımpaşa

Süper Lig'in 7'nci haftasında 5 puanlı Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını Çaykur Didi Stadı'nda paylaştı. İlk dakikadan itibaren ev sahibi ekip, maçta topa sahip olan taraftı. Taraftarının desteğiyle rakip kaleye yüklenen Rize, ummadığı anda kalesinde golü gördü. Dakikalar 35'i gösterdiğinde Ben Ouanes'in pasında ceza sahasına giren Gueye, konuk takımı maçta öne geçirdi.

OUANES DAMGASI

İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan Rize, topun kontrolünü tamamen eline aldı ve beraberlik golünü de 63'te Papanikolaou'yla buldu. Bu gol sonrasında Atmacalar üstünlük sayısı için yüklendi ancak bulduğu pozisyonları cömertçe harcadı. 90+3'te ise ilk golün asistini yapan Ben Ouanes, Atakan'ın ortasında karşılaşmanın skorunu ilan etti.

REKLAM
Çalhanoğlu G.Saray için dönüşü olmayan yola girdi
DİĞER
Efsane yarışma programı yeni bölümüyle ekranlarda
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyım atandı
Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri!
Okan Buruk açıkladı: Osimhen...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Adımın Fenerbahçe ile geçmesi..." "Adımın Fenerbahçe ile geçmesi..." 00:15
Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri! Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri! 00:15
Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü! Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü! 00:15
Sadettin Saran: Maçlardan sonra böyle konuşmayacağım! Sadettin Saran: Maçlardan sonra böyle konuşmayacağım! 00:15
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:15
Virgil van Dijk Galatasaray maçı hakkında konuştu Virgil van Dijk Galatasaray maçı hakkında konuştu 00:15
Daha Eski
Kayserispor ile Gençlerbirliği yenişemedi! Kayserispor ile Gençlerbirliği yenişemedi! 00:15
Icardi G.Saray'da tarihe geçecek! Icardi G.Saray'da tarihe geçecek! 00:15
Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! 00:15
Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool... Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool... 00:15
Paşa 3 puanı 90+3'te aldı! Paşa 3 puanı 90+3'te aldı! 00:15
Konya'nın 3 puan hasreti son buldu! Konya'nın 3 puan hasreti son buldu! 00:15