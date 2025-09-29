90+3'te Kasımpaşa

Süper Lig'in 7'nci haftasında 5 puanlı Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını Çaykur Didi Stadı'nda paylaştı. İlk dakikadan itibaren ev sahibi ekip, maçta topa sahip olan taraftı. Taraftarının desteğiyle rakip kaleye yüklenen Rize, ummadığı anda kalesinde golü gördü. Dakikalar 35'i gösterdiğinde Ben Ouanes'in pasında ceza sahasına giren Gueye, konuk takımı maçta öne geçirdi.

OUANES DAMGASI

İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan Rize, topun kontrolünü tamamen eline aldı ve beraberlik golünü de 63'te Papanikolaou'yla buldu. Bu gol sonrasında Atmacalar üstünlük sayısı için yüklendi ancak bulduğu pozisyonları cömertçe harcadı. 90+3'te ise ilk golün asistini yapan Ben Ouanes, Atakan'ın ortasında karşılaşmanın skorunu ilan etti.