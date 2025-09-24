Takım ruhu

Trendyol Süper Lig'de evinde Beşiktaş'ı 3-0 yenerek 6. haftayı 12 puan ve averajla namağlup 2. sırada tamamlayan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçına da iddialı hazırlanıyor. Bu sezon kurduğu genç kadrosuyla ligde şu ana kadar fark yaratıp birçok kulübün örnek alarak baktığı sarı-kırmızılılar, 10 kez rakip fileleri sarstı. Göz-Göz'de atılan goller 9 farklı oyuncudan geldi. Nijeryalı orta saha Dennis 2 golle takımın en skorer ismi olurken, Bokele, Emersonn, Olaitan, Janderson, Efkan, Juan, Rhaldney ve Sabra da 1'er kez sevinç yaşadı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Deplasmanda 3-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçında takımın son golünü kaydeden Brezilyalı golcü Emersonn 3. hafta sonunda Fransa'nın Toulouse takımına satıldı. 6 maçın 5'inde sevinç yaşayan Göztepeli oyuncular, sadece Fenerbahçe maçında ağları sarsamadı. 2. haftada Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maç golsüz beraberlikle sona erdi. Stanimir Stoilov'un öğrencileri ayrıca Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar kalesinde 2 gol görerek, lider Galatasaray'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda da yer aldı.

MATEUSZ LİS, KALEDE GÜVEN VERİYOR

Geçen sezon en çok eleştirilen isimlerden biri olan Mateusz Lis, yeni sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. 6 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan başarılı kaleci, 540 dakika görev yaptı. 4 maçta kalesini gole kapatmayı başaran Polonyalı eldiven, özellikle Fenerbahçe maçında sergilediği performansla öne çıktı. Son dakikalarda Talisca'nın kullandığı penaltıyı kurtaran Lis, takımının sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı. 28 yaşındaki tecrübeli yıldız, bu kritik kurtarışıyla hem skora doğrudan etki etti hem de taraftarın güvenini yeniden kazandı.