Samsunspor 1-2 Hesap.com Antalyaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'u 2-1'lik skorla yendi.

Hesap.com Antalyaspor'un golleri 21. dakikada Soner Dikmen ve 46. dakikada Georgiy Dzhikiya'dan gelirken Samsunspor'un tek golünü 51. dakikada Carlo Holse kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor ligde ilk kez mağlup olurken Hesap.com Antalyaspor iki maç aradan sonra ligde galip geldi.

Karadeniz ekibi oynadığı 4 maç sonrası 7 puanla 7. sırada bulunuyor. Hesap.com Antalyaspor ise 5 maçta topladığı 9 puanla 3. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de bir sonraki hafta Samsunspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Hesap.com Antalyaspor ise Kayserispor'u konuk edecek.