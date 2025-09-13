CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Samsunspor 1-2 Hesap.com Antalyaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 16:54 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 19:14
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'u 2-1'lik skorla yendi.

Hesap.com Antalyaspor'un golleri 21. dakikada Soner Dikmen ve 46. dakikada Georgiy Dzhikiya'dan gelirken Samsunspor'un tek golünü 51. dakikada Carlo Holse kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor ligde ilk kez mağlup olurken Hesap.com Antalyaspor iki maç aradan sonra ligde galip geldi.

Karadeniz ekibi oynadığı 4 maç sonrası 7 puanla 7. sırada bulunuyor. Hesap.com Antalyaspor ise 5 maçta topladığı 9 puanla 3. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de bir sonraki hafta Samsunspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Hesap.com Antalyaspor ise Kayserispor'u konuk edecek.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
