Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin maçı CANLI YAYIN İZLE: Hangi kanaldaP

Fas'ın ev sahipliği yaptığı AFCON 2025 heyecanında sahne sırası, taktiksel disiplin ile atletizmin çarpışacağı Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin mücadelesine geldi. Kıta futbolunun ekollerinden biri olan Demokratik Kongo, zengin oyuncu havuzu ve baskılı oyun anlayışıyla sahaya mutlak favori olarak çıkarken, Benin ise son yıllarda yakaladığı takımdaşlık ruhuyla bu zorlu deplasmandan sürpriz bir sonuç çıkarmayı planlıyor. Her iki teknik adamın da grup aşamasına galibiyetle başlama stratejisi üzerine kuracağı bu hamle maçı, hem tribünlerdeki coşkuyla hem de sahadaki yüksek tempoyla futbolseverlere gerçek bir Afrika kupası atmosferi yaşatmaya hazırlanıyor. İşte Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin maçı detayları...

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin maçı, Al Medina Stadyumu'nda, 23 Aralık Salı günü oynanacak. Güney Afrikalı hakem Abongile Tom'un yöneteceği karşılaşma, Türkiye saati ile 15.30'da start alacak.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası D Grubu ilk haftasında oynanacak Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin MUHTEMEL 11'LER

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Sadiki; Elia, Bakambu, Mbuku

Benin: Dandjinou; Kiki, Tijani, Verdon, Ouorou; Imourane, Dodo, Olaitan; Aloko, Mounie, Tosin