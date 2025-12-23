CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin maçı CANLI YAYIN İZLE: Hangi kanaldaP

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin maçı CANLI YAYIN İZLE: Hangi kanaldaP

Afrika Uluslar Kupası’nda grubun en merakla beklenen maçlarından birinde, kıta futbolunun yükselen değeri Demokratik Kongo Cumhuriyeti, istikrarlı yapısıyla tanınan Benin ile kozlarını paylaşıyor. Son turnuvalarda sergilediği performansla eski görkemli günlerine dönüş sinyalleri veren Demokratik Kongo, hücum hattındaki yıldızlarıyla turnuvaya üç puanla başlayıp gövde gösterisi yapmayı hedefliyor. Savunma disiplininden ödün vermeyen Benin ise güçlü rakibini durdurarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Peki Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 13:58 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 14:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin maçı CANLI YAYIN İZLE: Hangi kanaldaP

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fas'ın ev sahipliği yaptığı AFCON 2025 heyecanında sahne sırası, taktiksel disiplin ile atletizmin çarpışacağı Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin mücadelesine geldi. Kıta futbolunun ekollerinden biri olan Demokratik Kongo, zengin oyuncu havuzu ve baskılı oyun anlayışıyla sahaya mutlak favori olarak çıkarken, Benin ise son yıllarda yakaladığı takımdaşlık ruhuyla bu zorlu deplasmandan sürpriz bir sonuç çıkarmayı planlıyor. Her iki teknik adamın da grup aşamasına galibiyetle başlama stratejisi üzerine kuracağı bu hamle maçı, hem tribünlerdeki coşkuyla hem de sahadaki yüksek tempoyla futbolseverlere gerçek bir Afrika kupası atmosferi yaşatmaya hazırlanıyor. İşte Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin maçı detayları...

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin maçı, Al Medina Stadyumu'nda, 23 Aralık Salı günü oynanacak. Güney Afrikalı hakem Abongile Tom'un yöneteceği karşılaşma, Türkiye saati ile 15.30'da start alacak.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası D Grubu ilk haftasında oynanacak Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin MUHTEMEL 11'LER

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Sadiki; Elia, Bakambu, Mbuku

Benin: Dandjinou; Kiki, Tijani, Verdon, Ouorou; Imourane, Dodo, Olaitan; Aloko, Mounie, Tosin

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - D&R
G.Saray'da ilk ayrılık netleşti! Yeni adresi...
DİĞER
Beşiktaş'a el yakan cevap! Liste başı için teklif iletildi...
İmralı Heyeti'nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç'tan "yol haritası" mesajı
Dünya devi Skriniar'ı istiyor!
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da ilk ayrılık netleşti! Yeni adresi... G.Saray'da ilk ayrılık netleşti! Yeni adresi... 13:44
Tunus-Uganda maç bilgileri ve 11'ler! Tunus-Uganda maç bilgileri ve 11'ler! 13:42
Fethiyespor gruplarda ilk maçta! Fethiyespor gruplarda ilk maçta! 13:39
Nijerya-Tanzanya maçı hangi kanalda? Nijerya-Tanzanya maçı hangi kanalda? 13:29
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı detayları! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı detayları! 13:14
Kupadaki derbinin VAR'ı açıklandı! Kupadaki derbinin VAR'ı açıklandı! 12:16
Daha Eski
Kadınlar Basketbol Ligi 12. hafta başlıyor! Kadınlar Basketbol Ligi 12. hafta başlıyor! 12:08
Arsenal-Crystal Palace maçı canlı yayın detayları! Arsenal-Crystal Palace maçı canlı yayın detayları! 11:58
TCF Akademi ile cimnastikte yükseliş! TCF Akademi ile cimnastikte yükseliş! 11:50
Cuesta'da flaş gelişme! Sözleşmesi uzatılıyor Cuesta'da flaş gelişme! Sözleşmesi uzatılıyor 11:45
Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı canlı yayın bilgileri! Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı canlı yayın bilgileri! 11:35
Göztepe savunmada zirvede! Göztepe savunmada zirvede! 11:19