Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Kızılyıldız-Anadolu Efes | CANLI

Kızılyıldız-Anadolu Efes | CANLI

EuroLeague’de son üç maçını kazanarak müthiş bir çıkış yakalayan Anadolu Efes, galibiyet serisini sürdürmek ve play-in umutlarını güçlendirmek için Sırbistan deplasmanına çıkıyor. Temsilcimizin Kızılyıldız'a karşı oynadığı kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 22:30 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 23:53
Kızılyıldız-Anadolu Efes | CANLI

EuroLeague'in 29. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Avrupa'nın en zorlu deplasmanlarından biri olan Belgrade Arena'da Sırp ekibi Kızılyıldız'a konuk oluyor. Son haftalarda Valencia Basket, Zalgiris Kaunas ve Virtus Bologna karşısında aldığı farklı galibiyetlerle adeta yeniden doğan lacivert-beyazlı ekip, bu formda grafiğini Belgrad'a taşıyarak sezonun en kritik deplasmanlarından birinde galibiyet arıyor. Kritik mücadele, hem Efes'in puan tablosunda tırmanışını sürdürmesi hem de ligin ilk yarısında 87-65 kaybedilen maçın rövanşının alınması açısından büyük önem taşıyor. İşte Kızılyıldız-Anadolu Efes maçının detayları...

KIZILYILDIZ-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes'in galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıktığı EuroLeague 29. hafta mücadelesi, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanıyor. Sırbistan'ın dünyaca ünlü basketbol atmosferine sahip Belgrade Arena ev sahipliğindeki bu kritik müsabaka, Türkiye saati ile 22.30'da başladı.

Temsilcimiz, Belgrad deplasmanından zaferle dönerek play-in hattına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin heyecanla takip ettiği Kızılyıldız-Anadolu Efes karşılaşması S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI SKOR

İlk periyot sonucu: Kızılyıldız 19-23 Anadolu Efes

İkinci periyot sonucu: Kızılyıldız 44-37 Anadolu Efes

Üçüncü periyot sonucu: Kızılyıldız 65-62 Anadolu Efes

HEDEF SERİNİN 4. HALKASI

Sezona beklediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, 28 maçta 9 galibiyet elde ederken 19 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, son 3 maçında ise rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başardı.

Son 3 maçını sahasında oynayan Anadolu Efes, Valencia Basket'i 107-90, Zalgiris Kaunas'ı 92-82 ve Virtus Bologna'yı 91-60 mağlup etti.

28 mücadelede 16 galibiyet, 12 yenilgi yaşayan Kızılyıldız ligde 10. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Kızılyıldız 87-65 galip tamamlamıştı.

ASpor CANLI YAYIN

