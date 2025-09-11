Varga'ya teklif

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yaz transfer döneminin bitimine 1 gün kala Samsunspor yönetimi golcü için rotayı Macaristan'a çevirdi. Thomas Reis'in talimatı doğrultusunda hücum hattına ekleme yapmak isteyen kırmızı-beyazlı takım, Barnabas Varga için Ferencvaros'a resmi teklifini iletti. İki kulüp arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği öğrenildi.

26 GOLE KATKI

Taraflar arasında anlaşmanın sağlanması bekleniyor. Karadeniz temsilcisi, Barnabas Varga transferini kısa sürede sonuçlandırarak taraftarların çok istediği golcüyü takıma kazandırmayı amaçlıyor. 30 yaşındaki forvet geçen sezon 4 kulvarda toplam 44 maçta süre alırken 21 gol, 5 asistlik performansıyla tam 26 gole katkıda bulundu.

SEZONA SÜPER BAŞLADI

Sözleşmesi Haziran 2027 yılında sona erecek olan Macar golcünün piyasa değeri 2.20 milyon euro olarak gösteriliyor. Sezona süper başlayan 30 yaşındaki forvet, 11 maçta 10 gol attı, 2 asist yaptı. Varga Macaristan Milli Takımı'nda ise 23 karşılaşmada 10 kez rakip fileleri salladı.