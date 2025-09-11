CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçında düdük çalacak isim.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 13:04 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 13:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Ligde 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesini hakem Ozan Ergün yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde, 5. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

13 EYLÜL CUMARTESİ:

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu

17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Batuhan Kolak

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu

14 EYLÜL PAZAR:

17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ozan Ergün

15 Eylül Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Zorbay Küçük

Resim

REKLAM - Türk Telekom
Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar
DİĞER
'Gözleri KaraDeniz'in yıldızları konuştu! "Kalbinin sesini dinle"
Bahçeli'den "Önümüzdeki günler provokasyona açık" uyarısı! 'Suça sürüklenen çocuk' tartışmalarına nokta: "Acil hukuki düzenleme şart"
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı
Osimhen'den büyük fedakarlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı! F.Bahçe-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı! 13:03
Eyüpspor Mateusz Legowski'yi kadrosuna kattı Eyüpspor Mateusz Legowski'yi kadrosuna kattı 12:46
Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi sürüyor Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi sürüyor 12:45
Tuğra Turhan Başakşehir FK’da Tuğra Turhan Başakşehir FK’da 12:43
F.Bahçe-Trabzonspor maçlarında flaş detay! F.Bahçe-Trabzonspor maçlarında flaş detay! 12:38
Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar 12:34
Daha Eski
Filenin Efeleri'nde değişiklik! Filenin Efeleri'nde değişiklik! 12:28
Beşiktaş'ın yıldız isminden kötü haber! Beşiktaş'ın yıldız isminden kötü haber! 11:10
Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? 11:03
Fırtına'da Taha Şahin sesleri! Pazarlıklar sürüyor Fırtına'da Taha Şahin sesleri! Pazarlıklar sürüyor 10:42
F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! 10:21
Flaş Tedesco ve Mourinho kıyaslaması! Flaş Tedesco ve Mourinho kıyaslaması! 10:08