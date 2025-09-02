Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncelledi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta sona erdi ve milli maç arasına girildi. Ligde son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 4. hafta maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek 12 puana ulaştı. Fenerbahçe ise deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek oynadığı 3 maç sonunda 7 puana ulaştı. Ligde 2. maçına çıkan Beşiktaş, kötü gidişatını sürdürdü ve deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Milli ara öncesi sahasında Samsunspor'u konuk eden Trabzonspor ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve 10 puanla Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer aldı. Öte yandan Süper Lig'de 4 haftanın sonunda şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte açıklanan yeni oranlar… TRABZONSPOR - 15.00 BEŞİKTAŞ: 15.00 FENERBAHÇE: 2.50 GALATASARAY: 1.46