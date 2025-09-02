Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncelledi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 4. haftası geri kalırken 2025-2026 sezonunun şampiyonluk oranları güncellendi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un oranları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 11:33
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta sona erdi ve milli maç arasına girildi.

Ligde son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 4. hafta maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek 12 puana ulaştı.

Fenerbahçe ise deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek oynadığı 3 maç sonunda 7 puana ulaştı.

Ligde 2. maçına çıkan Beşiktaş, kötü gidişatını sürdürdü ve deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Milli ara öncesi sahasında Samsunspor'u konuk eden Trabzonspor ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve 10 puanla Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer aldı.

Öte yandan Süper Lig'de 4 haftanın sonunda şampiyonluk oranları da güncellendi.

İşte açıklanan yeni oranlar...

TRABZONSPOR - 15.00

BEŞİKTAŞ: 15.00

