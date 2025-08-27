Belgeyi alacağız!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kocaelispor, 28 olan kadro sayısının 25'e düşürülmesine ilişkin, TFF'ye karşı taahhütleri yerine getirip 30 Eylül'e kadar borçsuzluk belgesinin alınacağını bildirdi. Yeşil-siyahlıların basın sözcüsü Kadir Genç, yaptığı açıklamada, Kocaelispor'un, armasını, adını bırakmadan herkesin 'bittiler' dediği noktadan camianın enerjisiyle geri dönerek Türk futbol tarihine altın harflerle geçtiğini belirtti.