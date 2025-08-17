CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Samsun doludizgin

Samsun doludizgin

Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 yendi. Hakem Zorbay Küçük 2 kez VAR'a davet edildi ancak penaltı kararı çıkmadı. Ev sahibi takımda 45'te Samet Yalçın kırmızı kart gördü

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 06:50


Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Samsunspor, Kocaelispor'a konuk oldu. Ev sahibi maça hızlı girdi. 14. dakikada Samet Yalçın'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. 20'de Diamata'nın kafa vuruşunda top savunmadan geri geldi. 35 ve 41'de VAR kontrollerinin ardından Kocaelispor lehine penaltı kararı çıkmadı. 45'te Samet Yalçın VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart gördü. 45+5'te Van Drongelen'in kafa vuruşunda top direkte patladı. İlk yarı golsüz sona erdi.

TEMPO TAVAN YAPTI

Karadeniz ekibi 10 kişi oynamak durumunda kalan rakibi karşısında ikinci yarıya atak başladı. 59. dakikada Samsunspor gole çok yaklaştı. Ntcham'ın sert şutunu kaleci Jovanovic müthiş refleksle kornere çelmeyi başardı. 63'te bu kez Emre Kılınç kaleyi yokladı ama sonuç gelmedi. 81'de Van Drongelen'in kafa vuruşunda kaleci Jovanovic'e çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan kırmızı-beyazlılar puanını 6'ya yükseltti. Körfez ise henüz puanla tanışamadı.

'SANA HELAL OLSUN BE'

Kocaelispor-Samsunspor maçının 41. dakikasında ceza sahası içinde Bruno Petkovic'in kafayla indirdiği top Samsunspor kaptanı Zeki Yavru'nun dirseğine çarptı. VAR monitörüne davet edilen Zorbay Küçük pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi. Deneyimli oyuncu Zeki Yavru bu karar üzerine hakem Zorbay Küçük'e "Sana helal olsun be" dedi.

DRONGELEN YILDIZLAŞTI

Samsunspor'un stoperi van Drongelen performansıyla göz doldurdu. İlk yarıda bir kafa şutu direkten dönen Hollandalı oyuncunun 81'de yine kafa vuruşunda top kaleciye çarpıp ağlarla buluştu.

