Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Ligin 2. haftasında Gençlerbirliği sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GENÇLERBİRLİĞİ-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Gençlerbirliği: Gökhan, Thalisson, Goutas, Zuzek, Pereira, Samed, Nalepa, Abdurrahim, Göktan, Metehan, Hanousek
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah, Van de Streek, Veysel, Dzhikiya, Paal, Soner, Kaluzinski, Güray, Abdülkadir, Storm, Cvancara
GENÇLERBİRLİĞİ-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.