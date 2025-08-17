CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 2. haftasında Gençlerbirliği sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 18:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 2. haftasında Gençlerbirliği sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GENÇLERBİRLİĞİ-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Gençlerbirliği: Gökhan, Thalisson, Goutas, Zuzek, Pereira, Samed, Nalepa, Abdurrahim, Göktan, Metehan, Hanousek

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah, Van de Streek, Veysel, Dzhikiya, Paal, Soner, Kaluzinski, Güray, Abdülkadir, Storm, Cvancara

GENÇLERBİRLİĞİ-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

F.Bahçe'den sakatlık açıklaması!
Pep Guardiola'dan flaş Ederson çıkışı!
DİĞER
Efsane yarışma programı yarın akşam ekranlarda!
Çanakkale'de zamanla yarış! Gelibolu'daki yangın Eceabat'a sıçradı! 57. Alay'a girişler yasak | 7 köy tahliye edildi
G.Saray'da Ederson bekleyişi!
Ve Icardi imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berke Özer eldivenleri giydi! Berke Özer eldivenleri giydi! 18:51
Chelsea sezona sessiz başladı! Chelsea sezona sessiz başladı! 18:22
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 16:48
F.Bahçe'den Kerem için yeni teklif! F.Bahçe'den Kerem için yeni teklif! 16:33
Trabzonspor İstanbul’a gitti! Trabzonspor İstanbul’a gitti! 16:22
İşte MotoGP Avusturya'da kazanan isim! İşte MotoGP Avusturya'da kazanan isim! 16:10
Daha Eski
G.Saray'da Ederson bekleyişi! G.Saray'da Ederson bekleyişi! 16:07
Transferde Mukiele bombası! Yeni takımı... Transferde Mukiele bombası! Yeni takımı... 15:59
Trabzonspor'un İstanbul kafilesi açıklandı! Trabzonspor'un İstanbul kafilesi açıklandı! 15:50
Milli okçu Öznür Cüre Girdi'nin gözü 2028'de! Milli okçu Öznür Cüre Girdi'nin gözü 2028'de! 14:12
Ve Icardi imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Ve Icardi imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 14:07
Fırtına Porto'lu yıldızın peşinde! Fırtına Porto'lu yıldızın peşinde! 14:00