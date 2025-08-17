Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 2. haftasında Gençlerbirliği sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GENÇLERBİRLİĞİ-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Gençlerbirliği: Gökhan, Thalisson, Goutas, Zuzek, Pereira, Samed, Nalepa, Abdurrahim, Göktan, Metehan, Hanousek

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah, Van de Streek, Veysel, Dzhikiya, Paal, Soner, Kaluzinski, Güray, Abdülkadir, Storm, Cvancara

GENÇLERBİRLİĞİ-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.