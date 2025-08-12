Samsun'a dev stoper

Süper Lig'in beşinci büyüğü olma hedefiyle hareket eden Samsunspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Rekabetçi bir takım oluşturmak isteyen Karadeniz ekibi, hem Avrupa hem de Süper Lig maçlarını düşünüyor. Bu kapsamda hareket eden kırmızı-beyazlılar, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes forması giyen 28 yaşındaki Hırvat futbolcu Toni Borevkovic ile ilgileniyor. Stoperde görev yapan ve 1.93'lük uzun boyu ile dikkat çeken başarılı futbolcu için Vitoria Guimaraes ile görüşmelere start verildi.

BAŞKAN YILDIRIM İLGİLENİYOR

Borevkovic'i bonservisiyle renklerine katmak isteyen kırmızı-beyazlılar, oyuncunun menajeriyle temas kurdu. Avrupa kupalarında mücadele edecek olmasının da etkisiyle başarılı futbolcudan olumlu bir geri dönüş alan Karadeniz temsilcisi kulübüyle pazarlıklara başladı. Bu transferi 1 milyon Euro seviyesinde bir bedele sonlandırmak isteyen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, oyuncunun sözleşmesinin son senesine girmesini koz olarak kullanıyor. Toni Borevkovic geçen sezon 43 resmi karşılaşmada forma giydi ve 1 gole imzasını attı.