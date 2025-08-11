CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Romulo'da son tango

Romulo'da son tango

Göztepe, Leipzig’le Romulo transferi için büyük oranda anlaştı. Sambacı, 20 milyon euroya Alman ekibine gidiyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
Romulo'da son tango

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Almanya Bundesliga temsilcisi Leipzig ile Brezilyalı golcü Romulo'nun transferi konusunda büyük oranda anlaşma sağladı. Benjamin Sesko'yu 85 milyon Euro karşılığında Manchester United'a satmasının ardından, Romulo için temaslarını sıklaştıran Alman kulübü, Sesko'nun boşluğunu Göztepe'nin yıldız oyuncusuyla dolduracak. Taraflar, bonservis konusunda büyük ölçüde anlaşmaya varırken, transferin 20 milyon euroya gerçekleşmesi bekleniyor. Bu transfer gerçekleşirse, Göztepe kulüp tarihinin en yüksek bonservisli satışını yapmış olacak. Yıldız oyuncunun, bu hafta içinde Almanya'ya giderek Leipzig için sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Romulo'nun Leipzig'e 5 yıllık imza atacağı da gelen bilgiler arasında.

SAMBACI RİZE'YE GÖTÜRÜLMEDİ

Göztepe, dün akşam Trendyol Süper Lig'in ilk maçında Çaykur Rize'ye konuk oldu. Brezilyalı oyuncu, bu deplasmana götürülmedi. Teknik direktör Stoilov, 23 yaşındaki yıldızı, yeni sezon öncesinde oynanan hazırlık maçlarında da riske etmemiş ve birçok mücadelede oynatmamıştı. Romulo da Bundesliga'da oynamak istediğini geçtiğimiz haftalarda yönetime iletmişti.

2.5 MİLYON EUROYA GELDİ

Romulo, 2023-2024 sezonunun devre arasında Göztepe 1. Lig'de mücadele ederken Brezilya'nın Athletico Paranaense kulübünden kiralık olarak takıma katıldı. Sergilediği etkileyici performansla kısa sürede dikkat çeken 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi, Ocak 2025'te 2.5 milyon euro karşılığında alındı. Göztepe formasıyla toplam 46 maça çıkan Romulo, 22 gol ve 13 asist ortaya koydu.

