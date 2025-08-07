Niang kapışması!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig ekipleri Gençlerbirliği ve Gaziantep FK'nın golcü transferinde yolları kesişti. Gaziantep FK'nın ardından Gençlerbirliği de Adana Demirspor forması giyen Senegalli golcü M'Baye Niang'a teklifini iletti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İtalya Serie B ekiplerinden Sampdoria'nın formasını giyen Niang, şu anda serbest konumda. Geçen sezon 16 maçta boy gösteren 30 yaşındaki tecrübeli yıldız santrfor, 3 gol kaydetti. 2023-2024 sezonunun ilk yarısında Adana Demirspor forması giyen Niang, Mavi-Şimşekler'de oynadığı 20 karşılaşmada, 8 gol, 2 asist katkısı yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Senegalli hücumcu, 15 kez de milli takımda ter döktü ve 4 gol attı.