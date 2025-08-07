CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Niang kapışması!

Niang kapışması!

Gaziantep FK, Gençlerbirliği ve Adana Demirspor’da oynayan, İtalya’da Empoli’den ayrılan Senegalli golcü M’Baye Niang için bastırıyor. 30 yaşındaki golcünün kararı bekleniyor

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Niang kapışması!

Trendyol Süper Lig ekipleri Gençlerbirliği ve Gaziantep FK'nın golcü transferinde yolları kesişti. Gaziantep FK'nın ardından Gençlerbirliği de Adana Demirspor forması giyen Senegalli golcü M'Baye Niang'a teklifini iletti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İtalya Serie B ekiplerinden Sampdoria'nın formasını giyen Niang, şu anda serbest konumda. Geçen sezon 16 maçta boy gösteren 30 yaşındaki tecrübeli yıldız santrfor, 3 gol kaydetti. 2023-2024 sezonunun ilk yarısında Adana Demirspor forması giyen Niang, Mavi-Şimşekler'de oynadığı 20 karşılaşmada, 8 gol, 2 asist katkısı yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Senegalli hücumcu, 15 kez de milli takımda ter döktü ve 4 gol attı.

Üründül'den flaş F.Bahçe yorumu!
F.Bahçe Hollanda basınında gündem oldu!
DİĞER
Selçuk Alagöz'ün cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
Çalımbay: Beşiktaş'a küs değilim
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Servette - Utrecht maçı hangi kanalda? Servette - Utrecht maçı hangi kanalda? 12:32
Çalımbay: Beşiktaş'a küs değilim Çalımbay: Beşiktaş'a küs değilim 12:29
FCSB - Drita maçı hangi kanalda? FCSB - Drita maçı hangi kanalda? 12:28
Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? 12:20
Zrinjski Mostar - Breidablik maçı hangi kanalda? Zrinjski Mostar - Breidablik maçı hangi kanalda? 12:14
PAOK - Wolfsberger AC maçı hangi kanalda? PAOK - Wolfsberger AC maçı hangi kanalda? 12:09
Daha Eski
F.Bahçe Hollanda basınında gündem oldu! F.Bahçe Hollanda basınında gündem oldu! 12:08
G.birliği, yeniden Süper Lig'de! G.birliği, yeniden Süper Lig'de! 11:48
Hacken - Brann maçı hangi kanalda? Hacken - Brann maçı hangi kanalda? 11:45
Yunus'tan Benfica'ya transfer yanıtı! Yunus'tan Benfica'ya transfer yanıtı! 11:36
AEK Larnaca - Legia Varşova maçı hangi kanalda? AEK Larnaca - Legia Varşova maçı hangi kanalda? 11:28
TFF'den Ümit Aktan'a başsağlığı... TFF'den Ümit Aktan'a başsağlığı... 11:24