Anzer’de birlik beraberlik şöleni

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Çaykur Rizespor tarafından İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 'Birlik ve beraberlik şöleni' düzenlendi. Vatandaşlar sabah saatlerinde Anzer'e akın ederken, etkinlik alanı gün boyu dolup taştı. Etkinlikte Rizespor taraftarları ve doğa severler, horonlarla, şarkılarla ve Anzer'in serin rüzgarları eşliğinde festival havası yaşadı. Anzer'deki şölen, yarın devam edecek sahne programı ve etkinliklerle sona erecek.