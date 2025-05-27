Pes etmeyiz!

Süper Lig'in bitmesine bir hafta kala Kayserispor'la berabere kalarak, küme düşen Bodrum FK'da asbaşkan Selahattin Polat, taraftarlara ve camiaya seslendi. Polat, "Hayalini kurduğumuz o büyük sahneden, bir süreliğine uzak kalıyoruz. Elimizden geleni yaptık, terimizin son damlasına kadar savaştık. Bazen çaba yetmez, bazen top çizgiden geçmez. Ama biz pes etmeyi, dağılmayı, vazgeçmeyi bilmeyiz. Bu şehir, bu takım, bu inanç daha önce de zorluk gördü ve her seferinde küllerinden doğdu. Biz, yeniden başlayacak gücü yüreklerimizde taşıyoruz. Düşmek sadece yere inmektir, kalkmak ise karakter işidir. Şimdi başımızı öne eğmeden, omuz omuza, bir kez daha yürümeye hazırız. Çünkü Bodrum sadece bir takım değil Birlikte atan binlerce yürek demek" dedi.