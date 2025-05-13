Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ret!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'na (Yeni yabancı kuralı) itirazlarını değerlendirdi. Alınan kararda usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı için itirazların reddine oybirliği ile karar kılındı.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

TFF Tahkim Kurulu 13 Mayıs 2025 günlü (38) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2025/260 – K.2025/289

Galatasaray A.Ş.'nin TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

2. E.2025/261 – K.2025/290

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.