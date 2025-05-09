Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kümede kalma yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşamda iç saha avantajını kullanmak isteyen Gaziantep FK 42 puanla 12. sırada bulunuyor. Selçuk İnan yönetiminde hata yapmak istemeyen kırmızı-siyahlılar, kritik maçı kazanarak rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Joao Pereira yönetiminde düşme potasından bir an önce uzaklaşmayı hedefleyen Alanyaspor ise son 2 haftada sadece 1 puan toplayabildi. 35 puanla 15. sırada bulunan turuncu-yeşilliler, güçlü rakibini mağlup ederek ligin son haftalarına avantajı bir şekilde girmeyi hedefliyor. Peki, Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı 9 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

GAZİANTEP FK-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Viana, Semih, M'Bakata, Daubin, Maxim, Kozlowski, Okereke, Lungoyi, Halil

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Lima, Janvier, Richard, Hadergjonaj, Vilhena, Hwang, Cordova, Sporar

GAZİANTEP FK İLE ALANYASPOR ARASINDA 21. RANDEVU

Tarihleri boyunca 20 defa karşı karşıya gelen Gaziantep FK ile Alanyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında 21. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 4 karşılaşmayı kırmızı-siyahlılar kazanırken, 14 mücadeleyi de turuncu-yeşilliler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçının hakemi Kadir Sağlam oldu. Sağlam'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Mehmet Akıncık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Gürcan Hasova üstlenecek.

Kritik karşılaşmanın VAR koltuğunda Ferenc Karako yer alacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.