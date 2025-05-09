CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kümede kalma yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen turuncu-yeşilliler, Joao Pereira yönetiminde bir an önce çıkış arıyor. Son 2 haftada sadece 1 puan toplayabilen Alanyaspor, güçlü rakibi karşısında 3 puan almanın yollarını arayacak. Selçuk İnan yönetiminde sezona etkili başlayan, ancak son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşayan Gaziantep FK ise kötü gidişe son vermek istiyor. Zorlu mücadelede iç saha avantajını kullanmak isteyen kırmızı-siyahlılar, Alanyaspor'u mağlup ederek rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Peki, Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 16:40 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 16:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kümede kalma yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşamda iç saha avantajını kullanmak isteyen Gaziantep FK 42 puanla 12. sırada bulunuyor. Selçuk İnan yönetiminde hata yapmak istemeyen kırmızı-siyahlılar, kritik maçı kazanarak rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Joao Pereira yönetiminde düşme potasından bir an önce uzaklaşmayı hedefleyen Alanyaspor ise son 2 haftada sadece 1 puan toplayabildi. 35 puanla 15. sırada bulunan turuncu-yeşilliler, güçlü rakibini mağlup ederek ligin son haftalarına avantajı bir şekilde girmeyi hedefliyor. Peki, Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı 9 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

GAZİANTEP FK-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Viana, Semih, M'Bakata, Daubin, Maxim, Kozlowski, Okereke, Lungoyi, Halil

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Lima, Janvier, Richard, Hadergjonaj, Vilhena, Hwang, Cordova, Sporar

GAZİANTEP FK İLE ALANYASPOR ARASINDA 21. RANDEVU

Tarihleri boyunca 20 defa karşı karşıya gelen Gaziantep FK ile Alanyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında 21. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 4 karşılaşmayı kırmızı-siyahlılar kazanırken, 14 mücadeleyi de turuncu-yeşilliler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçının hakemi Kadir Sağlam oldu. Sağlam'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Mehmet Akıncık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Gürcan Hasova üstlenecek.

Kritik karşılaşmanın VAR koltuğunda Ferenc Karako yer alacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.

ASpor CANLI YAYIN

Bernardo Silva G.Saray'a çok yakın!
Osimhen'den Galatasaray itirafı!
DİĞER
Fenerbahçe'de iki yolcu daha! Kaderlerini Jose Mourinho belirleyecek...
Başkan Erdoğan'dan yerli ve milli markalara boykot çağrısı yapan CHP'li Özel'e sert tepki: Bunun adı ekonomik tetikçiliktir
Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek!
G.Saray'da Günay için radikal karar! Gelecek sezon...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta A. Demirspor maçı hazırlıkları sürdü Beşiktaş'ta A. Demirspor maçı hazırlıkları sürdü 15:48
Iberostar Tenerife- Galatasaray maçı saat kaçta? Iberostar Tenerife- Galatasaray maçı saat kaçta? 15:37
Leverkusen resmen açıkladı! Alonso... Leverkusen resmen açıkladı! Alonso... 15:28
Başakşehir - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! Başakşehir - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! 14:46
Osimhen'den Galatasaray itirafı! Osimhen'den Galatasaray itirafı! 14:36
Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu! Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu! 14:19
Daha Eski
G.Saray'da Günay için radikal karar! Gelecek sezon... G.Saray'da Günay için radikal karar! Gelecek sezon... 13:55
Başakşehir - Fenerbahçe maçı detayları! Başakşehir - Fenerbahçe maçı detayları! 13:09
Arda'dan Alex için paylaşım! "Efsane" Arda'dan Alex için paylaşım! "Efsane" 12:52
Bernardo Silva G.Saray'a çok yakın! Bernardo Silva G.Saray'a çok yakın! 12:41
F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! 12:13
Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek! Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek! 12:13