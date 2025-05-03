Corendon Alanyaspor 1-1 Bellona Kayserispor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 34. hafta maçında Bellona Kayserispor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü 30. dakikada Joseph Attamah (KK) atarken; konuk ekibin golünü ise 52. dakikada Ramazan Civelek kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Corendon Alanyaspor 35 puana ve 15. sıraya yükseldi. Bellona Kayserispor ise 41 puana yükseldi ve 13. sırada kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak; Bellona Kayserispor ise sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak.