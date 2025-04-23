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Kocaeli'de imza şov
Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da opsiyonu bulunan futbolcuların sözleşmeleri uzatıldı. Kaleci Gökhan Değirmenci, Yusuf Cihat Çelik, Oğulcan Çağlayan, Mendes, ve Rivas'la yeni imza atıldı. Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Tüm oyuncularımızda opsiyonları kullanıyoruz. Kalmak isteyen kalacak, gitmek isteyen gidecek. Ama kulübümüze bonservis kazandıracak" ifadelerini kullandı.
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