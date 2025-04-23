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Haberler Süper Lig Kocaeli'de imza şov

Kocaeli'de imza şov

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da opsiyonu bulunan futbolcuların sözleşmeleri uzatıldı. Kaleci Gökhan Değirmenci, Yusuf Cihat Çelik, Oğulcan Çağlayan, Mendes, ve Rivas'la yeni imza atıldı. Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Tüm oyuncularımızda opsiyonları kullanıyoruz. Kalmak isteyen kalacak, gitmek isteyen gidecek. Ama kulübümüze bonservis kazandıracak" ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Kocaeli'de imza şov
Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da opsiyonu bulunan futbolcuların sözleşmeleri uzatıldı. Kaleci Gökhan Değirmenci, Yusuf Cihat Çelik, Oğulcan Çağlayan, Mendes, ve Rivas'la yeni imza atıldı. Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Tüm oyuncularımızda opsiyonları kullanıyoruz. Kalmak isteyen kalacak, gitmek isteyen gidecek. Ama kulübümüze bonservis kazandıracak" ifadelerini kullandı.
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