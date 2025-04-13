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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Serhat Sütlü: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Serhat Sütlü: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, Hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 19:43
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Serhat Sütlü: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Antrenör Serhat Sütlü, hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Sütlü, Kayserispor'u tebrik ederek, "Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, "Bütün planımızı kazanmak üzerine yaptık. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çünkü her anında maçı domine eden bir Kasımpaşa, savunma arkası atılan toplar ve pozisyon arayışları. 11'e 11 oyunu değiştikten sonra, kırmızı karttan sonra oyuncu grubunda bir rahatlama ve bir anlık konsantrasyon eksikliğinde de geriye düştük. 1-0'dan sonra tekrar beraberliği arayan bir oyuncu grubu. Üzgünüz, lig devam ediyor. Bir an önce bugünü unutup bir sonraki maçımıza hazırlanmak niyetindeyiz. Kayserispor'u tebrik ediyoruz, zor bir süreçten iyi bir şekilde kurtulmaya çalışıyorlar. Yolları açık olsun" diye konuştu.

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