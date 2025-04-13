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Haberler Süper Lig Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic: "Maç içerisinde Hosseini kırmızı kart gördü. Sonrasında takım sahaya inanılmaz bir karakter ortaya koydu"

Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic: "Maç içerisinde Hosseini kırmızı kart gördü. Sonrasında takım sahaya inanılmaz bir karakter ortaya koydu"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, önemli bir galibiyetle sahadan ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 19:41
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Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic: "Maç içerisinde Hosseini kırmızı kart gördü. Sonrasında takım sahaya inanılmaz bir karakter ortaya koydu"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jakirovic, her maçın kendileri için önemli olduğunu Kasımpaşa karşısında da bu önemli maçlardan birini oynadıklarını belirtti.

Maç öncesi sakatlıkların kendilerini çok zorladığını anlatan Jakirovic, "Hafta içinde bazı problemlerimiz vardı. Sakat oyuncularımız vardı. Dolayısıyla bu maç öncesinde oyuncular da bazı fedakarlıklarda bulundular." dedi.

Maç sonunda kart cezası ve sakatlıklardan dolayı 6 oyuncularını kaybettiklerini ifade eden Jakirovic, şunları kaydetti:

"Oyuna bakarsanız, oyun içinde zorlandığımız zaman vardı. Zorlandık. Oyuna tam anlamıyla istediğimiz gibi adapte olmadık. Maç içerisinde Hosseini kırmızı kart gördü. Sonrasında takım sahaya inanılmaz bir karakter ortaya koydu. Dolayısıyla onları tebrik etmek istiyorum. Aynı zamanda bugün burada bulunan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizi çok ciddi anlamda motive ettiler. Bu galibiyet için ağır bedel ödedik. 6 oyuncumuzu kaybettik. Cezalılar ve sakatlıklarla birlikte şu an elimizde 12 oyuncumuz var. Bu oyuncularla birlikte Fenerbahçe maçına hazırlanacağız."

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