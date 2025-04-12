TÜMOSAN Konyaspor 1-0 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
24'üncü dakikada Yasir Subaşı'nın sol taraftan içeriye ortasında Jevtovic'in topuk pasıyla topla buluşan Kramer kaleciyi de geçerek topu ağlarla buluştu:1-0.
27'nci dakikada topla birlikte ceza alanına sokulan Yusuf Erdoğan'ın ortasına gelişine vuran Pedrinho'nun şutu az farkla auta çıktı.
28'inci dakikada Konyaspor defansının uzaklaştırdığı topa gelişine vuran İsmail Köybaşı'nın şutu kalecide kaldı.
43'üncü dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ortasıyla topla buluşan Romulo'nun şutu direkten döndü.
70'inci dakikada sol taraftan Pedrinho'nun korner atışında topa yükselen Adill Demirbağ'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.
73'üncü dakikada Nazım Sangare'nin ortasında topa yükselen Emerson'un kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.
77'nci dakikada Victor Hugo'nun sağ çaprazdan serbest vuruşunda Emerson'un kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.
Karşılaşma Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor puanını 37'ye yükseltirken konuk ekip Göztepe 39 puanda kaldı.
Süper Lig'de 32. haftada TÜMOSAN Konyaspor, Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkacak. Göztepe ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.