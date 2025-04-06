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Haberler Süper Lig Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais: "Zor bir maçtı. Duran toptan bulduğumuz golle fark yaratabildik"

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais: "Zor bir maçtı. Duran toptan bulduğumuz golle fark yaratabildik"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü Jose Morais, zor bir maçta duran toptan buldukları golle fark oluşturduklarını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 17:16
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Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais: "Zor bir maçtı. Duran toptan bulduğumuz golle fark yaratabildik"

Morais, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmada iyi bir performans gösteren oyuncularını tebrik eden Morais, "Oyunun ilk yarısına baktığımız zaman bazı anlarda oyunu kontrol edebilirdik ama büyük bölümünde Alanyaspor daha üstün olan taraftı. Girdikleri pozisyonları da değerlendirirsek ilk yarının 0-0 bitmesi bizim için iyi bir sonuçtu." dedi

Morais, devre arasında organizasyonu değiştirme fırsatı bulduklarını belirterek, bu değişiklikle ikinci yarıda oyunun kontrolünü biraz daha ele aldıklarını kaydetti.

Duran toptan bir gol bulduklarını aktaran Morais, "Zor bir maçtı. Duran toptan bulduğumuz golle fark yaratabildik. Bunun üzerinde zaten çalışıyorduk. Bu şekilde de golü bulmak bizim için önemliydi. Duygusal yoğunluğun yüksek olduğu bir maçtı." diye konuştu.

Morais, Alanyaspor'u da mücadelesinden dolayı tebrik etti.

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