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Haberler Süper Lig Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Hatayspor evinde Eyüpspor'u konuk ediyor. Hatayspor-Eyüpspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 15:53 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 15:59
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Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

ATAKAŞ HATAYSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçı saat 16.00'da başladı.

ATAKAŞ HATAYSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

HATAYSPOR-EYÜPSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Görkem, Bamgboye, Boutabba, Joelson, Aboubakar.

İkas Eyüpspor: Berke, Claro, Robin, Umut, Melih, Yalçın, Emre Mor, Tayfur, Emre Akbaba, Ampem, Thiam.

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