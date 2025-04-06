Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

ATAKAŞ HATAYSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçı saat 16.00'da başladı.
ATAKAŞ HATAYSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mersin Stadyumu'nda oynanacak Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
HATAYSPOR-EYÜPSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Görkem, Bamgboye, Boutabba, Joelson, Aboubakar.
İkas Eyüpspor: Berke, Claro, Robin, Umut, Melih, Yalçın, Emre Mor, Tayfur, Emre Akbaba, Ampem, Thiam.