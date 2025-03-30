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Haberler Süper Lig Sivas'tan gol şov

Sivas'tan gol şov

Sivasspor, ligden düşmesi kesinleşen Adana Demir’i 5 golle geçti. Manaj, 2 gol, 2 asistle yıldızlaştı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 06:50
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Sivas'tan gol şov

Süper Lig'de düşme hattından kurtulmak isteyen Sivasspor, sahasında ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u 5 golle geçti. Yiğidolar, 13'te Manaj'la öne geçti. 17'de tekrar sahne alan Manaj, kendisinin ve takımının 2. golünü ağlara gönderdi. 35. dakikada ise ceza sahası dışında Salih Kavrazlı kullandığı serbest vuruşta, devre skorunu belirledi.

GOL SAĞANAĞI

İkinci yarıda kırmızı-beyazlılar, gol şov yaptı. 48'de Rodrigues farkı ikiye çıkardı. 68'de maça damgasını vuran Manaj'ın asistinde Bekir 4-1 yaptı. 76. dakikada yine Manaj'ın ara pasında kaleci Vedat'la karşı karşıya kalan Efkan, maçın sorunu ilan etti. Adana Demirspor'u 5 golle geçen Sivas ekibi düşme hattında nefes alırken, averajla 15. sıraya çıktı.

BU GALİBİYET YETERLİ DEĞİL

Adana Demirspor'u 5-1 yenen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, farklı galibiyetin yeterli olmadığını söyledi. Rıza Çalımbay, ligde kalan haftalarda çok önemli ve kritik karşılaşmalar oynayacaklarını vurguladı.

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