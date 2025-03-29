  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Net Global Sivasspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmada Rıza Çalımbay'ın öğrencileri hata yapmak istemiyor. Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında 3 puan almayı hedefleyen Yiğidolar, 27 puanla 17. sırada yer alıyor. Kümeye düşmesi kesinleşen ilk kulüp olan Adana Demirspor ise zorlu deplasmanda prestij için sahaya çıkacak. Peki, Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 10:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Net Global Sivasspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen Yiğidolar, bir an önce potadan çıkmanın yollarını arıyor. Rıza Çalımbay yönetiminde çıkış arayan Sivasspor, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Bu sezon 27 maçta 7 galibiyet alan kırmızı-beyazlılar, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 17. sırada yer alıyor. Eksi 2 puanla ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NET GLOBAL SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

NET GLOBAL SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 32. RANDEVU

Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Sivasspor ile Adana Demirspor 32. defa rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 12'sinde Yiğidolar üstün tamamlarken, 12 mücadeleyi de Mavi Şimşekler kazanmasını bildi. İki takım arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Şener ve Seyfettin Ünal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise İlker Yasin Avcı üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
Talisca'nın pozisyonunda penaltı kararı doğru mu?
DİĞER
Özcan Deniz'e ağabeyinden ölüm tehditleri! Ses kayıtları ortaya çıktı: “Seni vuracağım, 1 haftan var!”
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! Ekrem İmamoğlu'nun teslim etmediği telefonun HTS kayıtları ortaya çıktı: Necati Özkan ile 469 görüşme
F.Bahçe'de Fred bilmecesi!
Aslan'dan derbilere tarihi prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monaco - Nice maçı ne zaman? Monaco - Nice maçı ne zaman? 10:48
Saint-Etienne - PSG maçı ne zaman? Saint-Etienne - PSG maçı ne zaman? 10:41
Reims - Marsilya maçı ne zaman? Reims - Marsilya maçı ne zaman? 10:36
Talisca'nın pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Talisca'nın pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? 10:35
Brezilya'da Dorival Junior dönemi sona erdi! Brezilya'da Dorival Junior dönemi sona erdi! 10:35
Muslera'nın alternatifini Romanya'da bulundu! Muslera'nın alternatifini Romanya'da bulundu! 10:32
Daha Eski
BJK - GS derbi maçı saat kaçta? BJK - GS derbi maçı saat kaçta? 10:01
Toronto üst üste 3. galibiyetini aldı! Toronto üst üste 3. galibiyetini aldı! 09:52
Trabzonspor - Göztepe maçı detayları! Trabzonspor - Göztepe maçı detayları! 09:49
Aslan'dan derbilere tarihi prim! Aslan'dan derbilere tarihi prim! 09:49
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! 09:04
"Güzel duyguların katili oldu" "Güzel duyguların katili oldu" 08:56