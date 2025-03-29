Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Net Global Sivasspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen Yiğidolar, bir an önce potadan çıkmanın yollarını arıyor. Rıza Çalımbay yönetiminde çıkış arayan Sivasspor, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Bu sezon 27 maçta 7 galibiyet alan kırmızı-beyazlılar, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 17. sırada yer alıyor. Eksi 2 puanla ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NET GLOBAL SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

NET GLOBAL SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 32. RANDEVU

Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Sivasspor ile Adana Demirspor 32. defa rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 12'sinde Yiğidolar üstün tamamlarken, 12 mücadeleyi de Mavi Şimşekler kazanmasını bildi. İki takım arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Net Global Sivasspor-Adana Demirspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Şener ve Seyfettin Ünal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise İlker Yasin Avcı üstlenecek.