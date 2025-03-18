Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası geride kalırken şampiyonluk ipini hangi takımın göğüsleyeceği merak ediliyor.

Yapay zeka, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında kimin önde olduğunu belirledi. İşte Euro Club Index'e göre Süper Lig'de puan durumu...