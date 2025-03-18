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Haberler Süper Lig Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası geride kalırken şampiyonluk ipini hangi takımın göğüsleyeceği merak ediliyor. Euro Club Index, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında kimin önde olduğunu belirledi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 12:14
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Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası geride kalırken şampiyonluk ipini hangi takımın göğüsleyeceği merak ediliyor.

Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yapay zeka, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında kimin önde olduğunu belirledi. İşte Euro Club Index'e göre Süper Lig'de puan durumu...

Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

ADANA DEMİRSPOR: 5 PUAN

Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

HATAYSPOR: 27 PUAN

Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

SİVASSPOR: 36 PUAN

Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

KAYSERİSPOR: 38 PUAN

Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

BODRUM FK: 38 PUAN

Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

ALANYASPOR: 43 PUAN

Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

KONYASPOR: 43 PUAN

Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

RİZESPOR: 45 PUAN

Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

ANTALYASPOR: 46 PUAN

Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

KASIMPAŞA: 48 PUAN

Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

GÖZTEPE: 49 PUAN

Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

BAŞAKŞEHİR: 50 PUAN

Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TRABZONSPOR: 50 PUAN

Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

GAZİANTEP FK: 51 PUAN

Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

EYÜPSPOR: 56 PUAN

Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

BEŞİKTAŞ: 62 PUAN
Beşiktaş'ın 4. bitirmesine yüzde 49.7, üçüncü bitirmesine 37.7, beşinci bitirmesine 9.5 ihtimal verildi.

Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

SAMSUNSPOR: 64 PUAN
Samsunspor'un üçüncü bitirmesine yüzde 58.6, dördüncü bitirmesine 33.5, beşinci bitirmesine 6.8 ihtimal verildi.

Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

FENERBAHÇE: 87 PUAN
Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 22.8 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 9.5 olarak güncellendi. Fenerbahçe'nin ikinci bitirmesine ise yüzde 90.5 ihtimal verildi.

Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

GALATASARAY: 93 PUAN
Galatasaray'ın yüzde 66.6 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 90.6 olarak güncellendi. Galatasaray'ın ikincilik ihtimaline ise yüzde 9.4 ihtimal verildi.

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