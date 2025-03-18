Yapay zeka şampiyonu belirledi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftası geride kalırken şampiyonluk ipini hangi takımın göğüsleyeceği merak ediliyor. Euro Club Index, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında kimin önde olduğunu belirledi. İşte detaylar...
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HATAYSPOR: 27 PUAN
SİVASSPOR: 36 PUAN
KAYSERİSPOR: 38 PUAN
BODRUM FK: 38 PUAN
ALANYASPOR: 43 PUAN
KONYASPOR: 43 PUAN
RİZESPOR: 45 PUAN
ANTALYASPOR: 46 PUAN
KASIMPAŞA: 48 PUAN
GÖZTEPE: 49 PUAN
BAŞAKŞEHİR: 50 PUAN
TRABZONSPOR: 50 PUAN
GAZİANTEP FK: 51 PUAN
EYÜPSPOR: 56 PUAN
BEŞİKTAŞ: 62 PUAN
Beşiktaş'ın 4. bitirmesine yüzde 49.7, üçüncü bitirmesine 37.7, beşinci bitirmesine 9.5 ihtimal verildi.
SAMSUNSPOR: 64 PUAN
Samsunspor'un üçüncü bitirmesine yüzde 58.6, dördüncü bitirmesine 33.5, beşinci bitirmesine 6.8 ihtimal verildi.
FENERBAHÇE: 87 PUAN
Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 22.8 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 9.5 olarak güncellendi. Fenerbahçe'nin ikinci bitirmesine ise yüzde 90.5 ihtimal verildi.
GALATASARAY: 93 PUAN
Galatasaray'ın yüzde 66.6 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 90.6 olarak güncellendi. Galatasaray'ın ikincilik ihtimaline ise yüzde 9.4 ihtimal verildi.
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